شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: الزمالك طلب ضم 3 لاعبات من بيراميدز وننتظر الرد والان مع تفاصيل الخبر

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين والمشرف على قطاع الكرة النسائية بنادى الزمالك أن إدارة النادى تواصلت مع نظرائهم ببيراميدز لضم ثلاث لاعبات من الفريق السماوى خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بدر حامد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزمالك أرسل خطابا رسميا لبيراميدز لضم كل من فرحة الجارحى، ندى مؤمن ، بالإضافة إلى بسملة فتحى، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الشتاء.

أضاف رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أن النادى ينتظر رد بيراميدز على طلب ضم اللاعبات الثلاث خلال الأيام المقبلة.

وكانت الكرة النسائية شهدت انسحاب بنادي المصري البورسعيدي أمام مسار فى آخر 8 دقائق قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما الاثنين الماضى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الكرة النسائية.

ورفض فريق المصري استكمال المباراة فى آخر 8 دقائق، والنتيجة تشير لتقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسباً المباراة لصالح مسار.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف الاهلي، فيما بقى فريق المصري عند 8 نقاط.