شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15– 1 – 2025 ، أبرزها حسم الأهلي تعاقده مع مصطفى العش مدافع زد ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر الشتوية، وبيع أحمد قندوسي إلى سيراميكا بشكل نهائي، وموقف الصفقات في القلعة الحمراء.

كل ما تريد معرفته على تحركات الأهلى لحسم صفقات يناير

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم احتياجاته من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما أصبح النادي في حاجة ملحة للتعاقد مع أكثر من لاعب في يناير، من أجل تعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابات ورحيل أكثر من لاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

سيراميكا يضم أحمد القندوسى 3 مواسم بشكل نهائى

نجح مسئولو نادى سيراميكا في استكمال الاتفاق مع الأهلى لضم الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق، لمدة 3 مواسم بشكل نهائي بعد الاتفاق المادى بين الناديين.

الاتحاد المصري يعلن برنامج فيفا لتأهيل وتطوير وكلاء كرة القدم

انطلاقا من الدور الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم في تأهيل وصقل وتطوير كل عناصر المنظومة الرياضية ، يعلن الاتحاد المصري عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبى كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم .

على رأسهم جعفر.. 3 لاعبين فى قائمة الانتظار بالزمالك

ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب التقرير الذى سيقدمه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق عن احتياجاته الفترة المقبلة، والصفقات التي يرغب فى ضمها بالإضافة إلى المقرر رحيلهم ، وعدم الحاجة إلى جهودهم.

الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادى زد 3 مواسم ونصف

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

باستور يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في بطولة العالم لكرة اليد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب لمواجهة الأرجنتين في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة العالم 2025 والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

دونجا يغيب عن الزمالك أمام أنيمبا بالكونفدرالية.. اعرف السبب

يفتقد فريق الزمالك جهود نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، في مباراته المقبلة بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل أمام إنيمبا النيجيري بالجولة الختامية للبطولة الأفريقية.