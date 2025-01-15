شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي يقترب من تشكيل الأهلي الأساسى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر الساعي لاعب وسط الأهلي من التواجد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الجونة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

عمر الساعي يتألق في مباراة استاد أبيدجان

شارك عمر الساعي بديلا في مباراة استاد أبيدجان الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، وقدم مستوى طيب وصنع الهدف الثالث لفريقه.

ولا يشارك عمر الساعي كثيرا في المباريات مع الأهلي ويترقب الحصول على فرصة أكبر، لاسيما أن اللاعب يجتهد فى التدريبات وحصل على وعد من كولر بالحصول على فرصة في المباريات.

الأهلي يضم مطفى العش 3 مواسم ونصف

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، وأنهي باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية وينتظر تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.