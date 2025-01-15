شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي و إبراهيم عادل يقودان هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز، المقررة في الرابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس