شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخاطب الأندية لتأكيد المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، اليوم الأربعاء، خطابات لعدد من الأندية لتأكيد المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات، والتي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 إلى 24 مايو 2025.

وأرسل الاتحاد خطابات لأندية سبورتنج والزمالك في الرجال لتأكيد المشاركة في البطولة، حيث يشارك سبورتنج بصفته بطلا لكأس مصر والزمالك بصفته وصيفا لبطل كأس مصر، بينما يشارك الأهلي بصفته مستضيف البطولة وحامل لقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وفي السيدات خاطب اتحاد اليد أندية الشمس بصفته وصيفا لبطل كأس مصر وسبورتنج صاحب المركز الثالث في البطولة، بينما يشارك الأهلي بصفته بطلا لكأس مصر ومستضيف البطولة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يستضيف البطولة وأيضا يسبقها استضافته لبطولة كأس السوبر الأفريقي للرجال والسيدات أيام 11 و 12 و 13 مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم للأندية 2025 والتي تقام في مصر للعام الثاني على التوالي.