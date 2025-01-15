شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع للمصري أمام بلاك بولز بالجولة السادسة من الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تم منذ قليل طرح تذاكر مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي عبر منظومة تذكرتي.

كما تم طرح عشرة آلاف تذكرة في ثلاث فئات وهي الدرجة الثالثة وقيمتها 75 جنيهًا، والمقصورة "يسار" وقيمتها 150 جنيهًا، والمقصورة "الأمامية" وقيمتها 200 جنيها.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو ، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي ، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

وكان المصري تعادل مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.