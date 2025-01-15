شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي المصري وبلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك لحسم التأهل لربع النهائي.

استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على الاعتماد على سياسة التدوير ومنح البدلاء فرصة خلال مواجهة فاركو المقبلة بالدوري، وذلك لتجنب الإجهاد والإصابات التي قد تلحق باللاعبين نظراً لضيق الوقت قبل المباراة المرتقبة، خاصة وأن المصري على موعد مع مباراة مصيرية في الكونفدرالية أمام بلاك بولز يوم الأحد المقبل وذلك لحسم التأهل لربع النهائي.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

وكان المصري تعادل مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.