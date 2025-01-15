شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على مديرا لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

اختار عمرو مصيلحى رئيس اتحاد كرة السلة، أيمن على عضو مجلس الإدارة، مديرا لبطولة تصفيات أفريقيا لسيدات السلة، والتي تقام في الفترة من 2 إلى 8 فبراير المقبل، والتي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

كما تم اختيار مصطفى فوزى عضو المجلس لرئاسة بعثة المنتخب المصرى بالبطولة.

ووافق الاتحاد الأفريقى لكرة السلة على استضافة مصر بطولة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة، والتي تقام الشهر المقبل، بمشاركة 6 منتخبات.

وتقام البطولة في الفترة من 32 إلى 8 فبراير المقبل، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، بمشاركة 6 منتخبات من بينها مصر المستضيفة.