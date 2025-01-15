شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى لحسم صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حسم احتياجاته من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما أصبح النادي في حاجة ملحة للتعاقد مع أكثر من لاعب في يناير، من أجل تعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابات ورحيل أكثر من لاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويحتاج الأهلي للتعاقد مع 3 أو 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، خاصة في مركز المهاجم الصريح الجناحين والمدافع، ويتفاوض مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب في الوقت الحالي لحسم احتياجاته الفنية.

هل حسم الأهلي التعاقد مع أي صفقة حتى الآن؟

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد إف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، كما أنهى باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية ويتبقى تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.

هل هناك صفقات أجنبية يتم التفاوض معها؟

بالفعل يتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب أجنبي، لكنه يتكتم على المفاوضات خشية من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام وتتسبب في فشل الصفقة، لاسيما أن النادي سبق وتضرر من تسريب التفاوض مع بعض اللاعبين الأجانب، إلى وسائل الإعلام في فشل المفاوضات مع أكثر من لاعب.

من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي؟

هناك أكثر من لاعب مثل السويسري من أصول مغربية إلياس شوارف جناح سيون السويسري والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح بانيك أوسترافا التشيكي والنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم اشبيلية الإسباني، والبرتغالي سيرجينيو لاعب فيبورج الدنماركي وغيرهم من اللاعبين الذين يتكتم النادي على أسمائهم.

هل سيتفاوض الأهلي مع لاعبين محليين آخرين بعد ضم العش؟

من المتوقع أن يتفاوض الأهلي مع لاعب محلي آخر لضمه في يناير الجاري بعد حسم صفوق العش، حيث يوجد أكثر من اسم وهما ثنائي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، حيث يعد الأخير فرصة أكبر في الانضمام للأهلي لكن لم يتحدد موقفه حتى الآن.