شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 15 يناير 2025 01:58 م
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة خالد فتحى تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمنتخبات الشباب والناشئين.
جاء التشكيل كالتالى :
طارق محروس مشرف علي المنتخبات الوطنية ( الشباب و الناشئين )
منتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004
مجدى ابو المجد مدير فنى
محمد عبد الرحمن المدرب العام
محيي صلاح مدرب حراس مرمى
منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006
طارق محروس مدير فنى
مهند السحيلي مدرب عام
محمد سراج مدرب حراس مرمى
منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2008
عماد ابراهيم مدير فنى
احمد خميس مدرب عام
محيي صلاح مدرب حراس مرمى
منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2010
وائل عبد العاطى مدير فنى
مصطفى محفوظ مدرب عام
كريم القاضي مدرب مساعد
الجهاز الاداري
كابتن كريم صفوت مدير إدارى
كابتن مازن سمير ادارى منتخب الشباب مواليد 2004 و منتخب الناشئين مواليد 2006.
توفيق المتولى ادارى منتخب الناشئين مواليد 2008 و منتخب الناشئين مواليد 2010.
الجهاز الطبى
دكتور محمد ابراهيم طبيب المنتخبات الوطنية المصرية
دكتور عمرو محمد منتخب الشباب مواليد 2004
دكتور عصام نور الدين منتخب الناشئين مواليد 2008
دكتور مصطفى نجيب منتخب الناشئين مواليد 2006
الأحمال وتحليل الأداء
الحفنى عبد المقصود
خالد محمد
هشام رمضان
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