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الجهاز الاداري كابتن كريم صفوت مدير إدارى كابتن مازن سمير ادارى منتخب الشباب مواليد 2004 و منتخب الناشئين مواليد 2006. توفيق المتولى ادارى منتخب الناشئين مواليد 2008 و منتخب الناشئين مواليد 2010.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية