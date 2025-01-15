شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم أحمد القندوسى 3 مواسم بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا في استكمال الاتفاق مع الأهلى لضم الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق، لمدة 3 مواسم بشكل نهائي بعد الاتفاق المادى بين الناديين.

وتعاقد فريق سيراميكا مع أحمد القندوسى على سبيل الإعارة من الاهلى، قبل أن ينجح في ضم اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، ويتم توثيق العقد في اتحاد الكرة اليوم، لينتهى التعاقد فى 2026 /2027.

ومن المقرر أن يعلن نادى سيراميكا عن هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة، بعدما اتفق مع القندوسى على التعاقد لمدة 3 مواسم بدون وجود شرط جزائى.

ونجح أحمد القندوسى في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف خلال 10 مباريات لعبها مع الفريق هذا الموسم، ليواصل أرقامه المميزة مع سيراميكا، ليرفع إسهاماته التهديفية إلى 27 هدفا، حيث سجل 13 هدفا وصنع 14 في 43 مباراة حتى الآن.