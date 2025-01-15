شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الجونة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة جديدة عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.



أرقام كولر مع الأهلى

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 141 مباراة، فاز فى 99 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 263 هدفا وتلقت شباكهم 85، وخرج بشباك نظيفة فى 80 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري بثلاثية مقابل هدف في عقر داره في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، كما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور صاحب هاتريك إستاد أبيدجان بجانب وسام أبو على وحسين الشحات وأفشة.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد.