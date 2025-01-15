شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل يجرى تغييرات على تشكيل إنبى أمام الإسماعيلى بدور الـ16 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

استقر محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبى على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة الإسماعيلى المقرر لها غد الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويدرس محمد إسماعيل الدفع بـ رمضان مصطفى في حراسة المرمى على حساب رضا السيد الحارس الأساسي كما ينوى المدرب إجراء تغييرات على مستوى خط الدفاع لتطبيق سياسة التدوير ومحاولة الاستفادة من جميع العناصر.

من ناحية أخري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بعد غد الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

واهتم الجهاز الفني لـ إنبي على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب محمد إسماعيل لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الإسماعيلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.