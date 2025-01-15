شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يغيب عن الزمالك أمام أنيمبا بالكونفدرالية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الزمالك جهود نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، في مباراته المقبلة بالكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل أمام إنيمبا النيجيري بالجولة الختامية للبطولة الأفريقية.

ويغيب دونجا لتراكم الإنذارات حيث حصل على 3 إنذارات بالكونفدرالية أخرها أمام بلاك بولز بالجولة الخامسة والتي تأهل من خلالها الزمالك إلى ربع نهائي البطولة.

وحصل دونجا عل الإنذارات خلال مباريات الزمالك أمام كلا من الشرطة الكينى، والمصرى، وبلاك بولز، حيث حصل على الإنذار أمام الشرطة الكينى بالدورالتمهيدى، وأمام المصرى بالجولة الثالثة من دور المجموعات وأمام بلاك بولز بالجولة الخامسة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا بالجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة.