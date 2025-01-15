شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة الأرجنتين ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أقيم صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والأرجنتين، في الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد 205، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته أمام الأرجنتين في السابعة مساء اليوم الأربعاء على صالة أولمبيك أرينا في مدينة زغرب، ضمن المجموعة الثامنة.

ومثل مصر في الاجتماع الفني خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب، ونور أبو زيد المدير الإداري للمنتخب.

وخلال الاجتماع تقرر أن يرتدي مصر الزي الأحمر في مواجهة منتخب الأرجنتين.

وتقدمت بعثة مصر برئاسة خالد فتحي بعدد من المطالب الخاصة بالمنتخب الوطني طوال في البطولة بعد ملاحظات على صالة التدريب، والاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية المتعلقة بمباراة الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

ياسر سيف (الأهلي).