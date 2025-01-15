شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية تزين قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لرجال كرة اليد اليوم الأربعاء ، مشواره ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

و تضم قائمة فراعنة كرة اليد فى بطولة العالم 10 أندية وهى الزمالك والأهلى وسبورتنج لشبونة البرتغالى وڤويڤودينا الصربي وبيرجيشر الألماني ودينامو بوخارست الروماني ومونبيلييه الفرنسي ونيم الفرنسى و باريس سان جيرمان.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)