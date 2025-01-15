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10 أندية تزين قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة العالم 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:18 م

يبدأ منتخب مصر لرجال كرة اليد اليوم الأربعاء ، مشواره ببطولة العالم التى تقام بنظام مشترك  فى كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

و تضم قائمة فراعنة كرة اليد فى بطولة العالم 10 أندية وهى الزمالك  والأهلى وسبورتنج لشبونة البرتغالى وڤويڤودينا الصربي وبيرجيشر الألماني ودينامو بوخارست الروماني ومونبيلييه الفرنسي ونيم الفرنسى و باريس سان جيرمان.

 

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم  كلا من:-

 

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) 

 

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

 

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

 

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

 

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

 

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

 

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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