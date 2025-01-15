شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مباراة جمعت الأهلى مع الجونة قبل لقاء الليلة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.

وحقق الأهلى فوزاً بهدفين دون رد على سموحة في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.



22 مباراة جمعت الاهلى والجونة

مواجهات الأهلى والجونة

22 مواجهة بين الأهلى والجونة في الدوري ( 21 مباراة بالدوري+ مباراة بكأس الرابطة) حقق المارد الأحمر 12 انتصاراً مقابل فوز وحيد للجونة، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل، سجل المارد الأحمر 33 هدفاً فى شباك الجونة وتلقت شباكه 12.

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.