شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد 5 لاعبين أمام حرس الحدود للإصابة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى، التي تقام في الرابعة من مساء غد الخميس بإستاد القاهرة.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في اثنان، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، و الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

ويغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود فى مباراة الغد كلا من أحمد حمدى، ناصر ماهر، محمد عبد الشافى، مصطفى الزنارى ومحمد حمدى للإصابة.

ورغم أن محمد حمدى ظهر فى التدريبات أمس، إلا أنه لم يشارك في التدريبات بشكل طبيعى، بسبب استمرار شعوره ببعض الألم فى عظام الصدر، ليشارك فى بعض تدريبات الكرة، حيث أن الجهاز الطبى لم يسمح له بالمشاركة فى التدريبات ولم يتحدد موعد عودته حتى الأن.