شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين فى بطولة العالم لكرة اليد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لـ منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة نظيره الأرجنتينى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق إذاعة مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تُقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تُذاع مباريات منتخب مصر وكل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بتعاون كبير من الشركة المتحدة للرياضة، والتي حرصت على تلبية رغبة الجمهور المصري وعشاق كرة اليد لمشاهدة مباريات البطولة لدعم ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بالمواجهات الفنية المميزة بين كبار العالم.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.