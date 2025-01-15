شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يتدرب الجمعة على استاد القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا مرانه الرئيسى في السادسة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة الأهلى وفقاً للائحة الاتحاد الأفريقى الكاف.

ويصل فريق أورلاندو بيراتس غدا الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.