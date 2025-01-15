شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطالب لـ حسام حسن من أبو ريدة فى الاجتماع الأول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة التى عقدها هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، خلال الساعات الماضية 3 مطالب من الجهاز للفراعنة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وديات قوية

طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، تجهيز وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل أمم أفريقيا التى يسعى الجهاز الفنى لحصدها والتتويج بلقبها بعد غياب طويل.

كأس العرب

كما تطرقت الجلسة إلى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر وخوضها وهو ما يدرسه مجلس ادارة اتحاد الكرة.

الجماهير

واقترح الجهاز الفنى للمنتخب على اتحاد الكرة فى الجلسة تخفيض أسعار تذاكر المباريات بهدف زيادة الحضور الجماهيرى فى المباريات، حال إمكانية تحقيق ذلك وهو أيضا ما تتم دراسته.

واجتمع ظهر أمس، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026، والتحضير للبطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.