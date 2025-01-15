شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينسحب من صفقة إيهيناتشو وكهربا إلى ليبيا بعد مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد الليثى عن عن تفكير إدارة النادى الأهلى، الانسحاب من صفقة النيجيرى كيليتشى إيهيناتشو، مهاجم إشبيلية الإسبانى رغم أنها سبق ودخلت فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب والنادى الأسبانى لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات عبر برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف إم قائلا: "إدارة النادى درست أرقام اللاعب جيداً فى تجربته الحالية مع النادى الأسبانى ومع تجاربه الأخيرة، واكتشفت أن الأرقام لا تُناسب المبلغ الكبير الذى طلبه النادى الأسبانى لبيع اللاعب النيجيري، وأشبيلية طلب 6 مليون دولار لبيع اللاعب، فى حين عرض الأهلى مليونى دولار فى البداية قبل أن يتجه مسئولو القلعة الحمراء لرفع العرض إلى 3 ملايين دولار".

وواصل محمد الليثى: "الإدارة الحمراء توقفت عند أرقام المهاجم النيجيرى وتم مقارنتها بأرقام لاعبين آخرين أسعارهم أقل بكثير واكتشفت أن إيهيناتشو تراجع فى التجارب الأخيرة له وخسر كثيراً من لياقته ومستواه لذا تتجه النية فى القلعة الحمراء بقوة للتراجع عن الصفقة والانسحاب منها لاسيما وأن هناك لاعبين أجانب أفضل منه وبأسعار أقل بكثير".

كما كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولى النادي الأهلى، طلب ياسرإبراهيم مدافع الفريق بإلغاء بند المشاركة من العقد الجديد المُقرر توقيعه خلال أيام بين الطرفين.

وأوضح محمد الليثى: "شهدت الفترة الماضية مفاوضات بين الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقد الأخير وتم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين على أن يكون تجديد الموسم الأخير مرهون بنسبة مشاركة اللاعب في مباريات الموسم الأول، وطلب ياسر إبراهيم من إدارة الأهلي إلغاء هذا البند لكنها رفضت وأصرت عليه خاصة مع كبر سن اللاعب ( 32 عاماً) وتراجع مستواه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة".

من جانب آخر، كشف محمد الليثى قيادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي هجوم الفريق في مباراة الجونة اليوم، رغم خروجه من حسابات كولر الفترة الأخيرة بعد الإتفاق على رحيل اللاعب من النادي خلال يناير الجاري، إلا أنه عاد إلى حسابات كولر بسبب النقص الحاد في هجوم الفريق حيث تم استبعاد وسام أبو علي من مباراة الليلة لإراحته.

وأشار محمد الليثى: "اتفق كهربا مع كولر على المشاركة في مباراة الجونة ثم الرحيل بعدها إلى الدوري الليبي عبر بوابة نادي الإتحاد الذي اتفق مع اللاعب على جميع التفاصيل".