شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى والجونة في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.



أرقام الأهلى والجونة

أرقام الأهلى والجونة في الدوري

يملك فريق الأهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي من قائمة مباراة الجونة بالدوري كلاً من يحيي عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ووسام أبوعلي للإصابة كما يغيب خالد عبد الفتاح للإيقاف وعلي معلول لعدم القيد بجانب رحيل بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد للإصابة ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد «نيدفيد» وإمام ‏عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏‎