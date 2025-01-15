شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على ترضية عبد الله السعيد مالياً بعد العرض الليبى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الأيام الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ويضع مسئولو نادى الزمالك فى الاعتبار أن هذا التجديد لـ عبد الله السعيد سيكون الأخير فى مسيرته الكروية، وتقدر إدارة القلعة البيضاء اختيار اللاعب للزمالك وتفضيله على كل العروض التى تلقاها، ورغبته فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء وتأمين مستقبله.

وينتهى عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذا الوضع يضع إدارة الزمالك في موقف صعب، إذ قد يرحل اللاعب مجانًا مع بداية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

عبد الله السعيد يملك عروضًا ضخمة من أندية محلية وخليجية، مما يجعل استمرار اللاعب في الزمالك أمرًا غير محسوم حتى الآن، هذه العروض تُضاف إلى الضغوط التي تواجه إدارة النادي لتأمين بقاء أحد أبرز نجوم الفريق.

ومنذ انضمامه إلى الزمالك أثبت عبد الله السعيد قيمته كلاعب محوري في الفريق، بفضل خبرته الكبيرة ومهاراته في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف الحاسمة ورحيله سيكون خسارة كبيرة للقلعة البيضاء في ظل الأداء المميز الذي يقدمه.