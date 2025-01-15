فيروز أحمد حسن تحصد أول الجمهورية للجمباز وتفوز بـ"الذهبية" وكأس البطولة

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حصلت فيروز أحمد حسن، على المركز الأول فى مسابقة مهرجانات وبطولات الجمهوريه للجمباز تحت سن السادسة جمباز فنى أنسات والتى أقيمت خلال الفترة من 13-1-2025 وحتى 14-1-2025، بمشاركة عدد كبير من الهيئات الرياضية علي مستوي الجمهورية.



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة

واجتازت فيروز كافة الأنشطة الرياضية التى تتضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام، وبحضور ومشاركة الهيئات الرياضية المشاركة فى المسابقة، وتضمنت المسابقة أكثر من 6 أنشطة رياضية، واجتازتها بشكل كامل وحصلت على المركز الأول فى كافة المستويات.

كما حصلت فيروز على الميدالية الذهبية، وكأس الجمهورية بعد اجتيازها كافة الأنشطة التى تضمنتها المسابقة.

من جانبه، قال الدكتور محمد محفوظ، مدير الأكاديمية البريطانية، أن المسابقة شارك فيها أكثر من 200 هيئة رياضية ما بين نادى وأكاديمية، موضحا أن كل جهة رياضية شاركت بفريق مكون من 13 بنت فى سن السادسه، موضحا أنه تم تكثيف التدريب بشكل شبه يومى من أجل إعداد وتأهيل المشاركين فى البطولة، وتم تكليل ذلك الجهد من خلال الحصول على الميدالية الذهبية والكأس والمستوى الأول.



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة

وأوضح أن الفريق تم تدريبه بواسطة كابتن أحمد محفوظ، وبسمه أشرف ، والذي حصل فريق التدريب علي العديد من الجوائز فى مجال التدريب ، كما ساعدته مدربة الباليه ريم أحمد ، لافتا إلى أن الفريق كان يتم تدريبه على مدارس 6 ساعات يوميا.



وكانت فيروز أحمد حسن قد حصلت قبل ذلك خلال الشهور القليلة الماضية علي كأس مصر للجمباز والمركز الأول وسط منافسة قوية جمعت اكثر من 200 هيئة رياضية، فضلا عن وجود نخبة كبيرة من الحكام لتقييم الاداء عن كل نشاط ومستوي داخل البطوله .



رئيسية



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



فيروز أحمد حسن تحصل على المركز الاول فى بطولة الجمهورية للجمباز وتفوز الذهبية وكأس البطولة



