شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة فى دورى nile الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم الأربعاء نظيره الجونة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دورى nile.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة مكون من..

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، كهربا

وحقق الأهلى فوزاً بهدفين دون رد على سموحة فى آخر ظهور بمسابقة الدورى المصرى فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

يملك فريق الأهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.