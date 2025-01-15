شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يحتضن معسكر منتخب مصر استعداد لأثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن استاد القاهرة الدولي، معسكر منتخب مصر المقبل تحت قيادة حسام حسن بداية من يوم 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون فى الفترة من 17 حتى 25 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتى.

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة، ويتصدر الفراعنة حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلا وحيدا.

كما تصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا.