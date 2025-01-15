شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى ثان أيام بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية على صعيد بطولة العالم لكرة اليد 2025، رقم 29 التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

تشهد مباريات اليوم بخلاف مباراة مصر مع الأرجنتين، مواجهات بين كل من التشيك مع سويسرا والبرتغال مع أمريكا وكرواتيا مع البحرين والمجر مع مقدونيا وألمانيا مع بولندا والنرويج مع البرازيل.

وجاء نظام البطولة كالتالى..

تشهد البطولة توزيع الـ32 منتخبا مقسمين على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسى أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين