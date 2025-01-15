شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بثلاثية أفريقيا لمواصلة الانتصارات المحلية أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وحقق الاهلى فوزاً بهدفين دون رد على سموحة في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري بثلاثية مقابل هدف في عقر داره في أخر ظهور بدوري أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، كما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور صاحب هاتريك إستاد أبيدجان بجانب وسام أبو على وحسين الشحات وأفشة.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد.

في المقابل، يتطلع علاء عبد العال المدير الفني للجونة لتحقيق نتيجة إيجايبة من أنياب حامل اللقب الاهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق الساحلى بنجومه المتميزين أمثال فافور أكيم وسيف الدين على محمد.