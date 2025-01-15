شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يسلم تقريره الفنى عن الزمالك بعد مباراة إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك على تسليم تقريره الفنى عن الفريق من حيث طلباته الفنية وقائمة اللاعبين المطلوب ضمها للفريق وقائمة المقرر الاستغناء عنهم وعدم الحاجة إلى جهودهم ، بعد مباراة الفريق امام إنيمبا بالكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع انيمبا النيجيرى بالجولة الختامية ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل،باستاد القاهرة، حيث يتكون طاقم التحكيم من: الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة، ويعاونه كل من: الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً، واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

وقرر جروس تقديم التقرير بعد المباراة حتى يكون اخذ الوقت الكاف لتقييم اللاعبين وحسم موقفه من لاعبى الفريق وليتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى التقرير الذى سيتم رفعه للإدارة بعد المواجهة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشمل التقرير تقييم اللاعبين بشكل كاف لتقوم الإدارة بحسم مصير الغير مرغوب فى استمرارهم سواء برحيل البعض أو اعارة البعض الاخر.