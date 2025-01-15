شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عبد الحميد بسيوني من تدريب طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

قدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش استقالته من تدريب الفريق صباح اليوم مكتفيا بالفترة التي حققها مع الطلائع والتي شهدت نتائج وارقام مميزة .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

ويغيب عن الطلائع في مباراة سيراميكا الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لإن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.