شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام الجونة اليوم الأربعاء فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الجونة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الاهلى والجونة في الدوري

يملك فريق الاهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

2_ القيمة التسويقية للأهلى والجونة

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للجونة 2.95 مليون يورو.

3_أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 141 مباراة، فاز فى 99 لقاءً وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 15 هزيمة، وسجل لاعبوه 263 هدفا وتلقت شباكهم 85، وخرج بشباك نظيفة فى 80 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

4_ 22 مواجهة جمعت الأهلى والجونة

22 مواجهة بين الأهلى والجونة في الدوري ( 21 مباراة بالدوري+ مباراة بكأس الرابطة) حقق المارد الأحمر 12 انتصاراً مقابل فوز وحيد للجونة، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل، سجل المارد الأحمر 33 هدفاً فى شباك الجونة وتلقت شباكه 12.

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

5_ رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الأهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.