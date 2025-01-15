شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الحرس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم فى إطار الاستعداد لمواجهة نظيره حرس الحدود بالجولة الثامنة من مباريات بطولة الدورى الممتاز والتى تقام مساء غد الخميس باستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل رسميا لربع نهائي الكونفدرالية بالتغلب على بلاك بولز بثلاثية بالجولة الخامسة وخوض مباراة إنيمبا الختامية التى ستقام الأحد القادم تحصيل حاصل.

وطلب جروس من لاعبى الفريق معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية، وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.