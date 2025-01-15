شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعود للتدريبات بعد راحة الـ 48 ساعة استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، إلى استئناف التدريبات، عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها طارق مصطفى المدير الفني للفريق، للاعبين، عقب ودية دياموند.

وكان فريق البنك الأهلى فاز على دياموند بثنائية نظيفة أحرزها داو سيريل واحمد مدبولى، وذلك فى إطار إستعدادات البنك الأهلى لمواجهة الجونة المقبلة والمقرر لها فى الحادى والعشرون من شهر يناير الجارى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد الغياب بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وأيضا مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الإسماعيلي.

وقرر طارق مصطفى منح لاعبي الفريق على راحة 48 ساعة، على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم الأربعاء .

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق فوز غالى وثمين على الإسماعيلي بهدف للاشيء أحرزه ياو أنور ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.