شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد 2025.. أرقام لاتفوتك فى تاريخ الفراعنة فى بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 15 يناير 2025 05:30 ص
ساعات قليلة و يبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره ببطولة العالم رقم 29 عندما يلتقى نظيره الأرجنتينى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى النسخة التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.
ونرصد لكم أبرز أرقام الفراعنة فى تاريخ بطولات العالم كالتالى :
وصل منتخب اليد إلى نصف النهائى مرة واحدة عام 2001 بفرنسا .
وصل منتخب اليد إلى ربع النهائى 6 مرات أعوام 1995 ، 1997 ، 1999 ، 2001 ، 2021 ، 2023 .
تواجد منتخب اليد ضمن أفضل 8 منتخبات 7 مرات فى نسخ 1995 ، 1997 ، 1999، 2001 ، 2019 ، 2021 ، 2023 .
يسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يلقن راقصو التانجو درسا فى بداية مشوار المونديال فى المباراة المقررة فى تمام السابعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة ، ليعطى جرس إنذار إلى باقى منتخبات المجموعة السابعة .
وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.وتضم قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:
- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
- الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)
- الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)
- صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)
- الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)
- الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)
- الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)
وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.
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