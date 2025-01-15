شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد 2025.. أرقام لاتفوتك فى تاريخ الفراعنة فى بطولات العالم والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة و يبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره ببطولة العالم رقم 29 عندما يلتقى نظيره الأرجنتينى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى النسخة التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ونرصد لكم أبرز أرقام الفراعنة فى تاريخ بطولات العالم كالتالى :

وصل منتخب اليد إلى نصف النهائى مرة واحدة عام 2001 بفرنسا .

وصل منتخب اليد إلى ربع النهائى 6 مرات أعوام 1995 ، 1997 ، 1999 ، 2001 ، 2021 ، 2023 .

تواجد منتخب اليد ضمن أفضل 8 منتخبات 7 مرات فى نسخ 1995 ، 1997 ، 1999، 2001 ، 2019 ، 2021 ، 2023 .