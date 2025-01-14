بطولة إنكلترا: أستون فيلا يعزز هجومه بالهولندي مالن

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز أستون فيلا هجومه بالتعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلن ثامن الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء.

وانضم المهاجم البالغ 26 عاما إلى فيلا بصفقة تقدّر بـ24 مليون دولار، إضافة إلى ثلاثة ملايين كمكافآت.

وقال النادي الانكليزي في بيان "يسعد أستون فيلا الإعلان عن التعاقد مع الدولي الهولندي دونيل مالن من بوروسيا دورتموند".

سجل الهولندي 39 هدفا في 132 مباراة مع دورتموند الذي انتقل إليه عام 2021، وساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويملك مالن في رصيده الدولي، 9 أهداف سجلها خلال 41 مباراة وكان أحد العناصر الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2024.

ويأمل أستون فيلا الذي يملك 32 نقطة بعد 20 مباراة، أن يتقدم نحو المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ويشارك في المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا.

ويسعى الفريق الإنكليزي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة الأوروبية بنسختها الجديدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة ضمن المجموعة المشتركة مع تبقي مباراتين.

ومن المرجح أن يبيع فيلا مهاجمه الكولومبي جون دوران قبل انتهاء فترة الانتقالات هذا الشهر، علما أن الأخير سجل 12 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات على الرغم من قلة مشاركاته الأساسية في ظل الاعتماد على الدولي أولي واتكينز.