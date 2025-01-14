شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة السابعة عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات دورى المحترفين التى أقيمت اليوم على النحو التالى، نجاح وادى دجلة في تحقيق الفوز على المنصورة بهدفين مقابل لا شىء، كما سقط المقاولون العرب على ملعبه في فخ الخسارة أمام السكة الحديد مودرن بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما عاد أسوان للانتصارات بعد تغلبه على طنطا بهدف مقابل لا شىء، كما فاز وى بقيادة عمرو أنور على القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، فى الوقت نفسه استطاع الترسانة تحقيق التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلهما في اللحظات الأخيرة أمام بترول أسيوط، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وفى السويس حقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على أبناء الغريب بأربعة أهداف مقابل هدف، كما جاءت باقى النتائج على النحو التالى: تعادل راية مع بروكسى بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ديروط ولافيينا، بينما تعادل سبورتنج مع الداخلية سلبيا، كما تعادل بلدية المحلة وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثليهما.

وجاء ترتيب دورى المحترفين:

1 – وادى دجلة 35 نقطة

2 – وى 34 نقطة

3 – المقاولون العرب 34 نقطة

4 – أبو قير للأسمدة 30 نقطة

5 – كهرباء الإسماعيلية 29 نقطة

6 – الترسانة 28 نقطة

7 – بروكسى 25 نقطة

8 – أسوان 23 نقطة

9 – بترول أسيوط 23 نقطة

10 – القناة 22 نقطة

11 – السكة الحديد 21 نقطة

12 – الداخلية 20 نقطة

13 – بلدية المحلة 19 نقطة

14 – لافيينا 17 نقطة

15 – راية 17 نقطة

16 – السويس 17 نقطة

17 – طنطا 14 نقطة

18 – المنصورة 14 نقطة

19 – سبورتنج 12 نقطة

20 – ديروط 11 نقطة