شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يجرى تعديلات على تشكيل بيراميدز أمام المحلة خوفا من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، بعض التعديلات على تشكيل فريقه خلال مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، المقرر لها في الرابعة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخشى المدير الفنى لبيراميدز من تعرض اللاعبين للاجهاد فى ظل عدم حصولهم على الراحة الكافية بعد العودة من أنجولا، بسبب الهبوط الاضطرارى لطائرة العودة بسبب الاضطرابات الجوية.

بيراميدز واجه ساجرادا الأنجولي بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ومن المنتظر أن يجرى المدير الفنى بعض التعديلات على التشكيل حيث سيلجأ للبدلاء والذين لم يشاركوا بشكل أساسى فى لقاء سجرادا، مثل رمضان صبحى وصديق إيجولا، وعبد الرحمن مجدي، ويوسف أوباما.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى القاهرة، صباح أمس الاثنين، عقب أزمة هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.