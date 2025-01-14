شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يخطر الأهلى بموعد وصوله للقاهرة لمباراة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالثلاثاء، 14 يناير 2025 10:02 م
ويرتب مسئولي الاهلى استقبال يليق ببعثة أورلاندو بيراتس رداً على المعاملة المميزة التي لاقاها المارد الأحمر في زيارته الأخيرة لجنوب أفريقيا.
وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.
ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.
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