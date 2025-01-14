شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يخطر الأهلى بموعد وصوله للقاهرة لمباراة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

أخطر نادى أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا نظيره الاهلى بوصوله للقاهرة الخميس المقبل استعداداً لملاقاة المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.

ويرتب مسئولي الاهلى استقبال يليق ببعثة أورلاندو بيراتس رداً على المعاملة المميزة التي لاقاها المارد الأحمر في زيارته الأخيرة لجنوب أفريقيا.

مباراة الأهلى و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.