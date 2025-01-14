شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن تعديل صالة مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، تعديل الصالة المستضيفة لمباراة الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لفرق عمومي السيدات.

وكشفت اللجنة أن المباراة ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بدلا من إقامتها على صالة الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأكدت اللجنة في خطابها الموجه للناديين أن حجز الصالة وإخطار الأمن وتواجد سيارة إسعاف في المباراة مسئولية النادي الأهلي.