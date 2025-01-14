شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر جروس بقرار جديد بشأن صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو نادى الزمالك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بقرار جديد بشأن ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تنتهى 8 فبراير المقبل حسبما حدد اتحاد الكرة في خطابه للأندية.

وأبلغ مسئولو نادى الزمالك جروس أن التدعيم خلال ميركاتو يناير سيكون في أضيق الحدود، وبمعدل صفقتين ليس أكثر، في ظل الظروف التي يعانى منها النادى، فضلاً عن أن اللاعبين المتاحين في الانتقالات الشتوية دائماً ما يكونون محدودين بعكس ميركاتو الصيف.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع السويسري كريستيان جروس على المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال الميركاتو الشتوى ومنها مركز الجناج والوسط المدافع، خاصة أنهما يعانيان من نقص البدائل أمام الخواجة وطلب تدعيمهما خلال الفترة الحالية.

في سياق مختلف يواصل مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع نظرائهم بنادى أحد السعودى من أجل قطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك، بعدما أبدى كريستيان جروس رغبته فى رحيل اللاعب، لعدم تقديم مردود جيد يليق باللاعب المحترف.

واشترط مسئولو أحد السعودى موافقة ميشالاك على العودة مرة أخرى، خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية، حيث تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه فى الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى تأخر سداد إيجار الشقة والسيارة الخاصة به.

عقد ميشالاك مع أحد السعودى يبلغ مليونا و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليون و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

وأكد كونراد ميشالاك أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.