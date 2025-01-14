شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مباريات يناير 2025.. تحديات كثيرة للأهلي والزمالك ومنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر يناير2025 ، زخما كبيرا فى مباريات كرة القدم الهامة والمرتقبة ، فى معظم البطولات التى تخص الأندية واللاعبين المصريين ، ومعها ارتباطات الأندية المصرية فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية هذا الشهر.

وبخلاف ممثلي الأهلي و الزمالك و بيراميدز و المصري ممثلي دورى نايل في بطولتى أفريقيا، سيكون نجومنا المحترفون على موعد مع مباريات قمة هذا الشهر، حيث يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في خطوة جديدة لتقريب محمد صلاح من لقب الدورى الإنجليزى، كما يستهدف عمر مرموش مواصلة تألقه مع آينتراخت فرانكفورت عندما يستضيف بوروسيا دورتموند في البوندزليجا، كما سيكون اهتمام من نوع خاص للجماهير المصرية بمباريات كأس العالم لكرة اليد، الذى يشارك فيه الفراعنة ضمن 22 منتخبا وتستضيفها كرواتيا والنرويج والدنمارك خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل.

مباريات الأهلى فى يناير

يدخل النادي الأهلي ما تبقى من شهر يناير 2025 في تحدٍ حقيقي، حيث ينتظره جدول مزدحم بالمواجهات الهامة على صعيد الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

يواجه الأهلي تحديات كبيرة في هذه المواجهات، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في جميع المسابقات. ففي الدوري المصري، يتطلع الأهلي إلى مواصلة الضغط على المتصدرين والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب. أما في دوري أبطال أفريقيا، فيسعى الأهلي إلى التأهل إلى الدور التالي وحصد لقب البطولة القارية.

الأهلي ضد الجونة

يستهل الأهلي مبارياته في يناير بمواجهة فريق الجونة يوم الأربعاء 15 يناير في إطار منافسات الدوري المصري. وستقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

بعد أيام قليلة، ينتقل الأهلي إلى القارة السمراء لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا. وستقام المباراة يوم السبت 18 يناير في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد فاركو

يعود الأهلي مجددًا إلى الدوري المصري لمواجهة فريق فاركو يوم الأربعاء 22 يناير. وستقام المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد بيراميدز

ويختتم الأهلي مبارياته في يناير بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم الأحد 26 يناير. وستقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تكتسب مباريات الزمالك في شهر يناير أهمية كبيرة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية من أجل المنافسة على الألقاب في جميع البطولات التي يشارك فيها.

مواجهات الزمالك أمام حرس الحدود وبيراميدز في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهة إنيمبا في الكونفدرالية الإفريقية، تعد من أهم المباريات التي سيخوضها الفريق الأبيض في هذا الشهر.

تترقب جماهير الزمالك بشغف كبير مباريات فريقها فيما تبقى من شهر يناير، وتتمنى أن يحقق الفريق الأبيض نتائج إيجابية تؤكد عودته إلى مستواه المعهود.

الزمالك و الحدود

يلتقي الزمالك مع فريق حرس الحدود في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز (الجولة الثامنة)، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك و إنيمبا

يسافر الزمالك إلى نيجيريا لمواجهة فريق إنيمبا في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يستقبل الزمالك فريق مودرن سبورت على ستاده في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري (الجولة التاسعة)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك و الجونة

يواجه الزمالك فريق الجونة في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري (الجولة العاشرة)، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك و بيراميدز

يخوض الزمالك قمة كروية مرتقبة أمام فريق بيراميدز في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري (الجولة الحادية عشرة)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحتها على انستجرام المواعيد الرسمية لمباريات منتخب مصر لرجال كرة اليد فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين ، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي: