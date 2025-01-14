شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمر فرج.. من يكون ثانى الراحلين عن الزمالك في يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادى الزمالك رحيل الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى نادى ديجرفورس السويدى، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأبيض قيادة جروس.

وبعد إعلان رحيل عمر فرج قد يكون سيدى ندياى ثانى الراحلين عن الفريق، في ظل تلقيه عدة عروض للخروج للإعارة، من الترسانة والاتصالات، وذلك بعد عودته من السنغال لاستكمال علاجه من الإصابة التي عانى منها في القدم.

وتلقى ندياى، خلال الساعات الأخيرة، عرضين للانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة، أحدهما من الترسانة، والآخر من الاتصالات، و يرتبط ندياى بعقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، حيث انضم للفريق فى الانتقالات الصيفية الماضية وتعرض للإصابة ثم عاد فترة قليلة لتعاوده الإصابة مرة أخرى.