غوارديولا ينهار.. زوجته تهجره بعد قصة حب دامت 30 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قد تكون الأشهر، والأكثر نجاحاً في مجال عملك، وراتبك السنوي يقترب من 20 مليون جنيه استرليني، ولكن على الرغم من كل ذلك تقرر زوحتك الابتعاد عنك، وطلب الطلاق، والسبب بكل بساطة أنك تدمن عملك أكثر مما تحبها، هذا هو السيناريو القاسي الذي يعيش المدرب الاسباني الشهير بيب غوارديولا تفاصيله مع زوجته كريستينا سيرا بعد قصة حب دامت 30 عاماً.

فقد انتهى زواج بيب غوارديولا لأنه "مدمن عمل" وكان لذلك "أثر سلبيًا" على علاقته، هذا ما قاله صديق مقرب من مدرب مانشستر سيتي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انفصل بيب عن زوجته مصممة الأزياء كريستينا سيرا بعد أن كانا معًا لمدة ثلاثة عقود، كما تم الكشف عن ذلك مساء الاثنين - دون إبداء أي سبب للانفصال.

إدمان العمل سبب هجرتها له

ولكن أحد الأصدقاء المقربين من بيب، والذي لم يشأ ذكر اسمه، قال: "أعتقد أن العلاقة بينهما ابتعدت. لقد غادرت مانشستر منذ حوالي خمس سنوات لتعود إلى برشلونة، وقد أثر ذلك سلباً عليها، إنه مدمن عمل تمامًا وعدم مشاركته في أعمال الأزياء العائلية معًا ربما أثر على علاقتهما أيضًا."

عادت كريستينا إلى برشلونة في عام 2019 مع ابنتهما الصغرى فالنتينا، التي تبلغ الآن 17 عامًا، حتى تتمكن من المساعدة في إدارة متجر الملابس الخاص بعائلتها.

وعلى الرغم من المسافة البالغة 860 ميلاً بين مانشستر والعاصمة الكتالونية، فإن علاقتهما بدت في نظر الرأي العام وكأنها لا تزال علاقة جيدة، وفي كثير من الأحيان يتم تصوير الزوجين معًا وهما يستمتعان بالعشاء خارج المنزل معًا أو مع أولادهم الثلاثة.

طلاق وعثرات تدريبية في وقت واحد

ولكن يبدو الآن أن المسافات الطويلة قد أثرت سلباً على أداء بيب، الذي تزامن مع أسوأ مسيرة في مسيرته الذهبية بعد فوزه بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفوز تاريخي بدوري أبطال أوروبا.

أعرب مشجعو مانشستر سيتي عن قلقهم بشأن مديرهم الفني بعد عدد من الانفجارات التي حدثت بما في ذلك صورته وهو يجرح وجهه، ويبادر بإيذاء نفسه في مشهد مثير للجدل، والعديد من المواجهات الغاضبة مع الجماهير داخل وخارج الملعب.

وقد تم نفي أي اتهامات بالخيانة الزوجية، كما أضاف المصدر: "لقد انفصلا بشكل ودي، ولا أعتقد حقا أن هناك شخص آخر متورط"، وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، شوهد للمرة الأولى منذ انتشار خبر انفصاله عن زوجته.

وصل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لندن قبل مواجهته ضد برينتفورد مساء الثلاثاء، وظهر غوارديولا وهو يرتدي خاتم زواجه وسط تقارير من إسبانيا عن انفصاله عن سيرا.

هل أثرت مشاكله الخاصة على مسيرته التدريبية؟

ويتساءل المراقبون عما إذا كانت مشاكل علاقته مع زوجته قد تكون وراء الانفجارات الغريبة بما في ذلك إيذاء النفس والعديد من المواجهات الغاضبة مع المشجعين داخل وخارج الملعب، والنتائج السلبية التي تلاحقه، والعثرات التدريبية الكبيرة التي يعيش بها للمرة الأولى في تاريخه.

التقى جوارديولا بسيرا عندما كانا يبلغان من العمر 18 عامًا في عام 1994 وتزوجا في عام 2014

وقد شهد مستوى مانشستر سيتي تراجعا كبيرا، وتبين الآن أن المدرب وزوجته انفصلا بعد أن عاشا في بلدين مختلفين لمدة خمس سنوات.

في ليلة الاثنين تبين أن السيد والسيدة غوارديولا قررا إنهاء زواجهما، على الرغم من أن الأصدقاء قالوا إنه "ودي وممتع" وأنهما قضيا عيد الميلاد مع أطفالهما ماريا (24 عاما)، وماريوس (22 عاما)، وفالنتينا (17 عاما).

في الأشهر الأخيرة، مر مانشستر سيتي بأسوأ سلسلة من النتائج في مسيرة مدربه الذهبية، وخارج الملعب، دخل بيب في سلسلة من المشاحنات مع مشجعي كرة القدم الذين أغضبوه باستفزازه بعد الهزائم.

كما كانت هناك مشاكل مع اللاعبين، بما في كايل ووكر والتكهنات حول مستقبل لاعبين مثل جاك غريليش وكيفن دي بروينه، كما أثارت تصريحاته المقلقة بشأن إيذاء النفس بعد أن اعترف بأنه حك رأسه ووجهه حتى نزف الدم خلال اللحظات الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي أمام فينورد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

كما تحدث عن الوحدة التي يعيشها المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بعد تراجعه إلى المركز السادس في الدوري بعد ست هزائم، بما في ذلك أربع هزائم متتالية.

التقيا حينما كانا في الـ18 من العمر

وبالتزامن مع الهزائم، ظهرت تقارير في إسبانيا يوم الاثنين تفيد بأنه انفصل عن زوجته كريستينا سيرا بعد 30 عامًا، حيث التقيا عندما كانا في الثامنة عشرة من العمر، في عام 1994، وتزوجا في عام 2014.

ورغم أن مكانته كواحد من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ، هو أمر لا جدال فيه، على الرغم من البداية السيئة لهذا الموسم، فإن حزنه على الانفصال عن زوجته، حبيبته منذ الصغر، قد يسبب له المزيد من الألم، والمزيد من العثرات، إلا إذا تمكن من تجاوز التأثيرات السلبية الكبيرة للفترة الحالية، فهو يعاني مهنياً وعاطفياً.