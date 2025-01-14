شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة محمد حمدى لتدريبات الزمالك بعد إصابة الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد حمدى لاعب الزمالك، فى التدريبات التى خاضها فريقه اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى استعدادًا لمواجهة الزمالك ضد حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك محمد حمدى فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى، بسبب استمرار شعور اللاعب ببعض الألم فى عظام الصدر، إلا أن اللاعب شارك فى بعض تدريبات الكرة، حيث أن الجهاز الطبى لم يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات ولم يتحدد موعد عودته حتى الأن.

وكان محمد حمدى تعرض لإصابة بشرخ فى ضلعين بالقفص الصدرى مع وجود هواء على الرئة إثر التصادم مع حارس مرمى فريق طلائع الجيش فى مباراة الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.



محمد حمدى

يدخل الزمالك مباراة حرس الحدود محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات ، وخسرواحدة، و تعادل في اثنان، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة ، و الخسارة في ثلاث مباريات و التعادل في مثلها