شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز،المقرر لها في الرابعة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى القاهرة، صباح أمس الاثنين، عقب أزمة هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.