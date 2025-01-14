شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كاف يؤجل أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين "شان 2024"، المقررة في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، إلى شهر أغسطس 2025.

وأكد "الكاف" ، أن خبراء البنية التحتية والتقنية في الاتحاد الأفريقي، والذين كان بعضهم متمركزًا في كينيا وتنزانيا وأوغندا، أشاروا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية بنجاح.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.