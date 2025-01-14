شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الأبيض والليبرو بالزى الأسود فى البطولة العربية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني للبطولة العربية لكرة الطائرة، التي تقام في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

واسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فيما سيرتدي الليبرو"القميص الأسود والشورت الأسود"، وذلك خلال منافسات البطولة.

ويبدأ فريق"طائرة الزمالك" مشواره في البطولة بمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبل على صالة قطر.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك، أحمد شعلان المدير الإداري للفريق، بجانب أحمد عبد الدائم من لجنة الاحتكام، وعادل البنا نائب مدير الاتحاد البحريني، ويوسف كانو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجانب ممثلي الأندية المشاركة.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".