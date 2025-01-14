شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح بثنائية ودية فى أول ظهور لأسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني للشباب ( مواليد 2005 ) على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين اليوم باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الجديد، وأحرز الهدفين عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72، وحرص أسامة نبيه على أداء المباراة بتشكيلين مختلفين.

وخاض منتخب الشباب الشوط الأول بتشكيل ضم :

حازم جمال حارس المرمي .. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط وعمار ياسر وأدهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل : أحمد وهب فى حراسة المرمي وعبد العزيز حازم وزياد خالد وأحمد زيزو وإبراهيم عادل فى خط الظهر .. مصطفي عكاشة وأحمد وحيد وأحمد كاباكا وعمر وائل وكريم سعيد وعمر أسامة، وتأتي المباراة فى إطار استعدادات المنتخب لارتباطاته الرسمية المقبلة.

وبعد المباراة أشاد أسامه نبيه باللاعبين مشددا على أنهم يمتلكون الكثير من الامكانات والقدرات وأنه متفائل بجميع اللاعبين لكن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات ولن ينال شرف ارتداء فانلة المنتخب الا الأكفاء والأحق بها مطالبا الجميع ببذل قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام الفراعنة بالشكل الذى يليق باسم مصر .. وأكد نبيه أن المنتخب كان الأفضل من كل الوجوه فى الشوط الثاني ونجح فى علاج بعض السلبيات التى ظهرت فى الشوط الاول وأنه يري أن القادم أفضل .



منتخب 2005 فى المباراة



منتخب 2005