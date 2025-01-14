شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة ترعى تطوير الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر السفارة الفرنسية للاتفاق حول إقامة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة بدعم من الاتحاد الفرنسي للعبة بهدف تطوير الكرة النسائية المصرية .

حضر اللقاء علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري، وادريان جوليت مسئول النشاط الرياضي والثقافي بالسفارة الفرنسية، حيث تم الاتفاق على قيامهما بوضع بنود البروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان تطويرها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي.

يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى اللعبة بمصر.



أبو ريدة مع سفير فرنسا



أبو ريدة و سفير فرنسا بمصر